Сильный мороз ожидается в трех областях Казахстана 

Приложение zakon.kz
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Также ожидается метель.
Седьмого января в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области ночью сохраняется сильный мороз местами 40 градусов.
В Карагандинской области ночью местами ожидается сильный мороз 37 градусов. Вероятность шторма 70-75 %.
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