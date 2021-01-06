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Сильный мороз ожидается в трех областях Казахстана 

Фото: naturae.ru 6 января 2021, 16:15

Также ожидается метель.

Седьмого января в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью сохраняется сильный мороз местами 40 градусов.

В Карагандинской области ночью местами ожидается сильный мороз 37 градусов. Вероятность шторма 70-75 %.

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