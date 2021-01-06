Труп мужчины нашли в Караганде

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Тело обнаружили в одном из контейнеров торгового дома "Алтын арба".
В Караганде обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает zakon.kz.
6 января в одном из контейнеров в районе торгового дома "Алтын арба" в Караганде обнаружен труп 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Принятыми мерами сотрудниками полка патрульной полиции УП Караганды на месте задержан подозреваемый - 37-летний мужчина. Он дал признательные показания, что в ходе ссоры нанес потерпевшему телесные повреждения, - говорится в сообщении ДП Карагандинской области.
Возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК "Убийство", ведется расследование.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего преступления, - добавили в пресс-службе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!