Развалилась после "полета" бетономешалка в Алматы

Пострадал водитель, его госпитализировали с переломами и ушибами.

В Алматы в серьезную аварию попала бетономешалка, передает zakon.kz.

Как стало известно, бетономешалка с ВОАД свернула на ул. Диваева. На затяжном крутом повороте машина просто поехала прямо, водитель не смог удержать управление. В результате многотонник пролетел через встречную полосу, выехал с дороги, разнеся отбойник и свалился в речку. После нескольких переворотов бетономешалка буквально развалилась - у нее оторвало кабину, разломался двигатель и т.д.

В результате пострадал водитель, его госпитализировали с переломами и ушибами.

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