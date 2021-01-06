Что говорят в Минэкологии про фото Торегали Тореали с убитым животным

В Минэкологии предполагают, что певец сфотографировался с шакалом.

В Минэкологии прокомментировали фото певца Торегали Тореали с убитым животным, передает zakon.kz.

Сообщаем, что в адрес министерства изначально поступали обращения со стороны граждан о том, что на фотографии в посте изображена лиса. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РК от 27.02.2015 года об утверждении правил охоты, охота на лису разрешена с 1 ноября по 15 февраля, при обязательном наличии соответствующей лицензии. Однако на фотографии изображен шакал. Отметим, что шакал относится к регулируемым видам животных, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ежегодно определяется лимит на их отлов. Если есть разрешение на охоту и путевка от местных охотничьих хозяйств, запрета на охоту на шакалов нет.

Обращаем внимание на то, что публикацию подобных фотографий министерство экологии, геологии и природных ресурсов считает пропагандой насилия над животными. И такое выставлять в соцсетях считаем неприемлемо, - подчеркнули в ведомстве.

25 декабря популярный певец Торегали Тореали опубликовал на своей странице в Instagram фото на природе и подписал ее стихотворением. На снимке он сидит с животным, которое держит за шкирку. Судя по фото, животное мертво. В итоге певца осудили.

Полиция Алматинской области уже проверяет фото и устанавливает обстоятельства дела.

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