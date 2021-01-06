Полицейские СКО спасли двух женщин с пятью детьми, замерзавшими на трассе

С начала года полицейскими проведено с десяток таких спасательных операций.

Полицейским СКО пришлось спасать две семьи с детьми, выехавшие под ночь из райцентра Сергеевка в Петропавловск, сообщает zakon.kz.

Температура на улице была -34, с ветром все -40, передает Петропавловск.news.

При патрулировании трассы полицейские увидели встречный ВАЗ 2110. Отметили, что фары еле светятся. На обратной дороге заметили "десятку", уже припаркованную на трассе близ села Новоникольское. В салоне находились водитель, две женщины и пятеро детей. Один из них грудной. Поехав на Новый год в Сергеевку, две семьи с детьми возвращались в город.

Инспекторы батальона патрульной полиции старший лейтенант полиции Николай Фоменко и капитан полиции Шалкар Капезов для водителя вызвали из села Новоникольское подмогу. Житель села Владимир Пушкарев отреагировал на просьбу полицейских. Детей и женщин стражи правопорядка ночью на своей патрульной машине довезли до поста "Рубеж-Южный", где их пересадили в патрульную машину городского батальона.

Водителю помогли устранить неисправность, и он также благополучно добрался в областной центр. Спасенные горячо благодарили полицейских.

Полицейские Северного Казахстана всегда готовы прийти на помощь — говорит командир батальона патрульной полиции МПС ДП СКО подполковник полиции Ерлан Мадиев. — Но все же просим выезжать в дорогу только по крайней необходимости. Сильные морозы с ветром могут подвести любого самонадеянного водителя. Огромное спасибо главам крестьянских хозяйств и просто владельцам техники за оказание помощи пострадавшим на трассе. С начала года полицейскими проведено с десяток таких спасательных операций.

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