Фанера за 2 миллиарда: что делают турки в СКО?

В год фанерный комбинат будет выпускать 18 тысяч кубов готовой продукции. Будет создано 150 постоянных рабочих мест.

В Северо-Казахстанской области с участием акима СКО Кумара Аксакалова состоялся запуск нового фанерного комбината по производству ламинированной фанеры, сообщает zakon.kz.

При поддержке государства появилось перспективное производство с участием иностранного капитала. Турецкие инвесторы вложили в проект более 2 млрд тенге. Установлено современное оборудование из Германии и Турции. Будет создано 150 постоянных рабочих мест.

В год фанерный комбинат будет выпускать 18 тысяч кубов готовой продукции. При выходе на полную мощность - до 27 тыс. куб.м. Часть продукции будет уходить на экспорт в Европу, Турцию и другие страны.

Новое производство позволит сократить импорт фанеры из за рубежа. Сейчас в Казахстан ежегодно импортируется 90 тыс. кубов. Северный комбинат сможет закрыть по стране потребность в фанере на 30%, - отметил глава региона.

В регионе создан благоприятный климат инвестором, в том числе и иностранным. За 11 месяцев 2020 года объем внешних инвестиций вырос на 36%.

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