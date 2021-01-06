Митрополит Александр поздравил казахстанцев с Рождеством

Примите сердечные поздравления с всерадостным праздником мира и Божией любви – Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Рождественское послание Главы Православной Церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.

Ваши Преосвященства! Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Примите сердечные поздравления с всерадостным праздником мира и Божией любви – Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

"Небо и земля в сей день соединились при рождении Христа. В сей день Бог на землю пришел, а человек на небеса взошел", – воспевает ныне Церковь устами преподобного Иоанна Дамаскина. Всякий раз, встречая Рождество Христово, мы сподобляемся сквозь глубину веков духовно созерцать великую и неизреченную тайну Божественной любви к роду человеческому – "Слово стало плотию и обитало между нами, полное благодати и истины" (Ин. 1:14), "Младенец родился нам – Сын дан нам" (Ис. 9:6). В тишине той благословенной ночи из убогого вертепа воссияла всей вселенной Божественная заря дня спасения, началось время благоприятное (2 Кор. 6:2). На Небесах наступление этой новой эпохи бытия человечества – пришествие к людям Бога во пло́ти – ангельскими силами было встречено ликующим пением: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение" (Лк. 2:14), а в Вифлееме – поклонением смиренных пастухов и дарами мудрецов Востока. Подражая ангелам, пастырям и волхвам, и мы ныне славим Бога, псалмами и песнопениями духовными (Еф. 5:19), воздаем Ему хвалу и с трепетом благодарим. "Через рождение Христа, – проповедует святитель Иоанн Златоуст, – Бог на земле, человек на небе, ангелы сослужат людям, люди в общении с ангелами; демоны убегают, смерть уничтожена, рай отверст, клятва снята, грех исчез, заблуждения изгнаны, истина снизошла, своды Неба отверсты".

Особый смысл празднования Рождества Христова заключается в том, что оно приближает нас к Спасителю, помогает отчетливее увидеть Его светлый Лик, проникнуться Евангельской вестью и тем самым укрепить свою веру в Бога. Глубокие размышления о событиях Вифлеемской ночи дают нам возможность посмотреть на нашу жизнь с иной точки зрения. И нередко, то, что казалось важным и значимым, оказывается суетным и скоропреходящим, уступая место величию и нетленной красоте Божественной истины. Мысленно предстоя яслям Богомладенца Христа, мы начинаем серьезней и глубже осознавать, что "мы теперь дети Божии" (1 Ин. 3:2), а, значит, все наше существование, все наши слова и поступки, должны соотноситься с образом нашего Господа, начертанном в святом Евангелии. "Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам", – наставляет святитель Григорий Богослов.

"Христос рождается – славите! Христос с Небес – встречайте!" – ликующе звучит призыв Церкви. Эти слова, многократно повторяемые в рождественские дни, побуждают нас жить с постоянным чувством благодарности Богу, приклонившему Небеса и сошедшему к людям (Пс. 143:5), и напоминают нам о том, что прославлять Спасителя мы должны не только в храмах за праздничными службами, не только в светлый святочный период, но на всякое время и на всякий час, каждый день своего земного бытия. Как же мы можем прославить Господа, непрестанно воспеваемого ангельскими силами, и как приготовиться к встрече с Тем, Кого трепещут Небо и земля? "Встречать Его мы должны с душой, горящей огнем веры, огнем любви, очищенной покаянием от застарелых грехов; встречать Его с теми дарами, каких Он ждет от каждого из нас: делами нашей любви, – кратко отвечает на этот вопрос великий проповедник ХХ столетия митрополит Николай (Ярушевич).

Праздник Рождества Христова дарит верующим сердцам утешение и укрепляет нас "для служения Богу живому и истинному" (Евр. 9:14). Радость о родившемся в убогом вертепе Спасителе и чувство благодарности ко Христу мы понесем в мир, делясь теплом своей души с теми, кто еще не обрел Истину, не нашел дорогу к храму, с теми, кто скорбит и унывает. "С нами Бог!" (Ис. 8:10), – и, значит, мы всегда можем быть для ближних примером веры, надежды и любви. "С нами Бог!" – и, значит, Он избрал нас действовать везде, где людям необходимы поддержка и утешение. Не надо смущаться, если силы наши невелики, если возможности ограниченны, если соделанное благо представляется чем-то незначительным, даже если кроме молитвы и слов сострадания мы ничем иным не можем помочь нуждающемуся. Вспомним, что Господь, обещавший награду даже за чашу холодной воды (Мк. 9:41), по слову святителя Иоанна Златоуста, "и дела принимает, и желание приветствует, и действие ценит, и намерение хвалит".

Продолжаются непростые испытания моровым поветрием, через которые сегодня проходит все человечество, все страны и народы, и наш родной дом – Казахстан. Но нам, православным христианам, нельзя поддаваться отчаянию ни в каких сложных обстоятельствах, потому что "С нами Бог!". Всякой опасности нам необходимо противостоять силой веры и исправлением всех сторон жизни по Евангелию. "Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться" (Иак. 5:16), – учит нас апостол Иаков. Мы с усердием продолжим призывать на помощь Пресвятую Богородицу, сонм новомучеников и исповедников и всех угодников Божиих, дабы они своим заступничеством у Престола Владыки Святого и Истинного (Откр. 6:10), почитаемого ныне в образе новорожденного Младенца, исходатайствовали нам и всем людям избавление от губительной язвы.

Родившийся ныне в Вифлееме Христос – "Бог крепкий" (Ис. 9:6) – да благословит всех нас миром, здравием и успехами во всяких добрых делах. "Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь" (2 Птр. 3:18).

С праздником Рождества Христова и Новолетием!

Христос рождается – славите! Христос с Небес – встречайте!

Глава Православной Церкви Казахстана Александр, митрополит Астанайский и Казахстанский

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