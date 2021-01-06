Суд рассматривает дело незаконной выдачи земель близ аэропорта Алматы

Подсудимых обвиняют в превышении должностных полномочий, хищении чужого имущества.

Дело о незаконной выдаче земель возле алматинского аэропорта рассматривают в суде. Речь о постройках в районе, где в 2019 году потерпел крушение самолет Bek Air, сообщает zakon.kz.

На скамье подсудимых - бывшие госслужащие. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении имущества. Якобы они незаконно изменили целевое назначение участков, передает Первый канал "Евразия".

На скамье подсудимых - 6 человек. Это экс-чиновники и риелтор. 6 января прокурор зачитал обвинительный акт. По версии гособвинения, с 2011 года они незаконно изымали земли из госфонда и распродавали их. Следователи насчитали более 100 земельных участков. В итоге на территории, изначально пригодной для ведения крестьянского хозяйства, появились частные дома. Сумма ущерба превысила 8 млн тенге.

Алданиш Нурайым совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение прав на чужое имущество, совершенное путем обмана группой лиц по предварительному сговору с Абдуллаевым неоднократно в крупном размере при пособничестве на общую сумму 8 млн 382 тысячи 268 тенге.

Согласно версии прокурора, именно риелтор Нурайым Алданиш - организатор мошеннической схемы. Свою вину она не признает. Женщина уже почти год находится под стражей. В заседании она участвовала посредством видеосвязи. Отпустить подсудимую под домашний арест суд сегодня снова не разрешил.

Она действительно работала риелтором, оказывала услуги лицам, которые к ней обращались. Это абсолютно неправильное обвинение, необоснованное. Необходимо полностью все исследовать и установить, действительно ли это было, или нет. На мой взгляд, там все неверно.

Остальные подсудимые сегодня отказались озвучить свою позицию по признанию вины. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, хищении чужого имущества. Вопрос о незаконной выдаче земли близ аэропорта был поднят после крушения самолета Bek Air. В декабре 2019 года лайнер врезался в 2-этажный коттедж. 12 человек погибли. Тогда представители авиакомпании отмечали: если бы не дом, трагедии можно было избежать. Юрист Бакытжан Базарбек утверждает, что частные дома на территории воздушной гавани незаконно возводят не только в Алматы.

Подобная ситуация в аэропорте Тараза, в аэропорте Шымкента, в аэропорте Уральска. Сейчас наблюдаем отступление от законности в аэропорте Павлодара и Актюбинска. Практически повсеместно, по всему Казахстану акиматы незаконно выдавали земельные участки около аэропорта.

Потерпевшей стороной по делу выступает акимат Алматинской области. Следующее заседание назначено на 14 января.

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