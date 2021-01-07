Демонстранты ворвались в Капитолий - в Вашингтоне введен комендантский час

Для разгона протестующих полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия. Есть раненые.

Демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, сообщает zakon.kz.

Продолжаются столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Протестующие прорвали оцепление и вошли в одно из зданий комплекса конгресса. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые, передает телеканал Fox News.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. начавшаяся демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

Мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Ситуация у Капитолия меняется каждую минуту. В соцсетях появились информация, что кто-то сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании конгресса, официально это пока никто не подтвердил.

6 января в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.

По последним данным, сторонники Трампа в зале заседаний Сената. Вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в "безопасное место".

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