Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

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Вечные духовные ценности объединяют представителей всех религий и этносов нашей страны - Елбасы.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
"Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю православных христиан и всех казахстанцев со светлым праздником Рождества Христова!
На протяжении многих веков он символизирует мир, добро, любовь и милосердие. В нем заложена большая созидательная сила, надежда и гармония.
Рождество и другие религиозные праздники, отмечаемые в Казахстане, приносят в нашу жизнь оптимизм, духовность и толерантность. В эти благостные дни сердца людей наполняются самыми высокими чувствами, пробуждается потребность помогать нуждающимся, делиться теплом и заботой с ближними.
Вечные духовные ценности объединяют представителей всех религий и этносов нашей страны. Они служат прочной основой мира, стабильности и единства, способствуют динамичному развитию Казахстана.
В светлый день Рождества искренне желаю всем счастья, благополучия и крепкого здоровья!", - пожелал Назарбаев.
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