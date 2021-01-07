Джордж Буш: Так оспаривают результаты выборов в "банановой" республике"

Бывшие президенты выступили с заявлениями.

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш младший и Барак Обама прокомментировали беспорядки в Вашингтоне, передает zakon.kz.

Свои заявления они опубликовали в Twitter.

Билл Клинтон:

Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным нападением на Капитолий, нашу Конституцию и нашу страну. Уже более четырех лет эта атака подпитывается ядовитой политикой, которая намеренно распространяет дезинформацию, создает недоверие к нашей системе и настраивает американцев друг против друга. Я всегда считал, что Америка состоит из хороших, порядочных людей. Я все еще так считаю, - написал Клинтон в Twitter.

Если это действительно так, мы должны отказаться от насилия, перевернуть страницу и двигаться вперед вместе - оставаться верными правительству из народа и Конституции.

Джордж Буш младший:

Мы с Лорой (жена экс-президента - прим) с тревогой наблюдаем за сценами хаоса, разворачивающимися в резиденции правительства нашей страны. Это тошнотворное и душераздирающее зрелище.

Именно так оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической. Я потрясен безрассудным поведением некоторых политических лидеров после выборов и отсутствием уважения, проявленного сегодня к нашим институтам, нашим традициям и нашим правоохранительным органам.

Насильственное нападение на Капитолий и срыв заседания Конгресса было предпринято людьми, чьи намерения были воодушевлены ложью и ложными надеждами.

Восстание может нанести серьезный ущерб нашей нации и репутации.

В Соединенных Штатах Америки основной обязанностью каждого патриотичного гражданина является поддержка верховенства закона.

Для тех, кто разочарован результатами выборов: наша страна важнее текущей политики. Пусть избранные народом должностные лица исполняют свои обязанности и представляют наши голоса в мире и безопасности. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки.

Барак Обама:

История по праву запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать о результатах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для нашей нации. Но мы обманывали бы себя, если бы относились к этому, как к полной неожиданности.

Вот уже два месяца политическая партия и сопутствующая ей медийная экосистема слишком часто не желают говорить своим последователям правду - что это были не близкие выборы и что избранный президент Байден вступит в должность 20 января. Их фантазии все дальше и дальше уходят от реальности, и они строится на годах посеянных обид. Теперь мы видим последствия.

Прямо сейчас у республиканских лидеров есть выбор. Они могут продолжать идти по этой дороге и продолжать разжигать бушующие пожары. Или они могут выбрать реальность и сделать первые шаги к тушению огня. Они могут выбрать Америку.

Я был рад видеть, что многие члены президентской партии сегодня высказались решительно. Их голоса дополняют примеры республиканских государственных и местных избирательных чиновников в таких штатах, как Джорджия, которые отказались от запугивания и с честью выполнили свои обязанности. Нам нужно больше таких лидеров - прямо сейчас и в ближайшие дни, недели и месяцы, когда избранный президент Байден будет работать над восстановлением общей цели нашей политики. Все мы, американцы, независимо от партии, должны поддержать его в достижении этой цели.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже Капитолия очистили от протестующих.

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