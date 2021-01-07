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Режим ЧС в Вашингтоне продлили до инаугурации Байдена

Фото: Pixabay 7 января 2021, 10:07

Инаугурация должна состояться 20 января.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер заявила о продлении режима ЧС на 15 дней - до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, передает zakon.kz.

Об этом Баузер заявила в Twitter.

Я подписала распоряжение 2021-003, продлевающее чрезвычайное положение в общей сложности на 15 дней, до тех пор, пока это не будет предусмотрено дальнейшим распоряжением мэра, - написала она.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

В среду сторонники Дональда Трампа собрались в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку. Они штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших выборов.

В ходе столкновении полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается об одной погибшей. Ее ранили в грудь.

О беспорядках высказались действующие должностные лица США. Кроме них с заявлениями выступили бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш младший и Барак Обама.

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