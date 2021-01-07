Митрополит Астанайский поздравил с Рождеством коллектив театра имени Сац

Он передал в дар театру образ Иконы Рождества Христова с праздниками.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил труппу, коллектив и зрителей легендарного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац с Новолетием и светлым праздником Рождества Христова, передает zakon.kz.

"Таинство Рождества Христова насыщает глубиной и смыслом жизнь каждого христианина, являясь источником веры, добра и любви. Эти светлые дни побуждают к милосердию и сохранению мира, несут надежды и стремление делиться теплом, заботой и вниманием с ближними.

Сегодня театр является значимым центром культурной жизни Южной Столицы. Отрадно отметить, что осуществляемые вами творческие инициативы способствуют утверждению в обществе непреходящих нравственных ценностей, помогают подрастающему поколению приобщиться к богатому наследию русской словесности.

Ваш прославленный коллектив своей деятельностью и творчеством несет людям добро и свет. Вы сохраняете и передаете добрые традиции молодому поколению зрителей, укрепляете моральные устои и воспитываете в них такие незаменимые для современного общества качества, как доброта, милосердие и стремление к совершенствованию.

Поздравляю вас с этим светлым праздником и желаю здоровья, крепости духовных и телесных сил, гармонии и благоденствия! Пусть Всемилостивый Господь благословит ваши добрые дела и начинания", - пожелал Митрополит Александр.

В связи с одним из главных праздников Русской церкви Митрополит Астанайский и Казахстанский передал в дар театру образ Иконы Рождества Христова с праздниками.

Легендарный театр страны поздравляет всех казахстанцев с праздником Рождества Христова и желает счастья, благоденствия и любви!

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