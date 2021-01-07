Прогноз на январь неблагополучный - Бекшин о коронавирусе в Алматы

За семь дней января зарегистрировано более 700 случаев КВИ.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что на 7 января эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы остается напряженной, передает zakon.kz.

Он призвал горожан к строгому соблюдению санитарных норм.

В матрице оценки эпидемиологической ситуации город продолжает находиться в "желтой" зоне, предполагающей усиление контроля ограничительных мер.

Развитие второй волны эпидемии в Алматы началось с октября, регистрация случаев КВИ за три месяца увеличилась в 14 раз.

За семь дней января зарегистрировано более 700 случаев КВИ, прогноз на январь неблагополучный и составляет до 4500 случаев.

Заболеваемость среди граждан 20-39 лет за последние 14 дней составляет 35%, среди 40-59 лет - 33%, что коррелируется с нарушениями ограничительных мер и проведением корпоративных вечеринок, посещением объектов торговли.

Для снижения заражаемости по-прежнему просим вас воздержаться от посещения многолюдных мест как в помещениях, так и на открытом воздухе для прекращения распространения вируса, строго соблюдать масочно-дистанционный режим. Контактным с больными КВИ и по месту работы нужно оставаться на дому и обращаться в свою поликлинику по телефону для обследования на бесплатной основе. Гражданам и гостям рекомендую при появлении симптомов ОРВИ вызывать на дом врача, пенсионерам воздержаться выходить из жилищ без острой необходимости, - сказал Бекшин.

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