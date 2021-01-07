Nur Otan в Павлодаре: Отремонтируем 1,6 тысяч км автодорог

В области планируется создать не менее 45 тысяч новых рабочих мест.

Республиканский предвыборный штаб "Nur Otan" прибыл в Павлодарскую область, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, предвыборная повестка партии была обсуждена на встрече с работниками одного из крупнейших предприятий региона "Алюминий Казахстана".

В ближайшие пять лет "Nur Otan" ставит задачу создать в области не менее 45 тысяч новых рабочих мест, обеспечить качественной питьевой водой 45 тысяч жителей из более 100 сел, отремонтировать 1,6 тысяч км автодорог, построить 2 млн квадратных метров жилья с предоставлением 9 тысяч квартир для социально-нуждающихся граждан и многое другое.

В целях улучшения экологии планируется строительство полигонов твердых бытовых отходов и модернизация предприятий с ежегодным снижением вредных выбросов в среднем на 3 тысячи тонн.

Далее на встрече с учителями члены предвыборного штаба представили основные направления развития сферы образования.

Партия "Nur Otan" обеспечит в регионе строительство и капитальный ремонт 83 школ. Всего по стране, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в предвыборной программе партии "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", будет построено 800 новых и модернизировано 5 тысяч действующих школ в малых городах, районных центрах и селах. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, в том числе в сельской местности, с предоставлением возможности для обучения в специализированных школах страны. Особое внимание будет уделено повышению престижа профессии учителя. Заработная плата педагогов увеличится в два раза, - отметил руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

В этот же день представители партии встретились с жителями села Новочерноярка. Ровно год назад в селе остро стоял вопрос отсутствия центрального отопления в 16 многоквартирных домах. После того, как затянувшееся строительство котельной было взято на партийный контроль, теплом уже в этом году обеспечены не только дома 800 сельчан, но и школы, больницы и другие социальные объекты.

По словам жителей, одним из проблемных вопросов в Черноярском сельском округе остается качество внутрипоселковых дорог. С учетом этого партия "Nur Otan" внесла в районную предвыборную программу ремонт улиц в 19 селах, в том числе в Новочерноярке.

В целом, в рамках инициированного Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым проекта "Ауыл — Ел бесігі" в регионе будут модернизированы 170 сел. Всего по стране в рамках наших предвыборных обещаний планируется повысить стандарт жизни для жителей более 3,5 тысяч сел, - сказал Бауыржан Байбек.

Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!