Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Елка упала из-за сильного ветра в Актау. Видео

Фото: Facebook 7 января 2021, 12:09

Обошлось без пострадавших.

Из-за сильного ветра, на главной площади города Актау, упала елка, передает zakon.kz.

Видеозапись опубликовал житель города Азамат Сарсенбаев в Facebook.

В ночь на четверг в городе Актау порывы ветра достигли 15–20 м/с, из-за чего в центре города упала установленная новогодняя елка. В результате инцидента никто не пострадал, - сообщил он.

Работы по демонтажу проведут сотрудники отдела ЖКХ города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬8
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В Алматы снесли незаконно построенное летнее кафе
Байден разрешил трансгендерам служить в армии