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Бекшин ответил, есть ли у алматинцев коллективный иммунитет

Фото: Pixabay 7 января 2021, 12:40

На данный момент было проведено всего 5200 исследований на наличие антител.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, выработался ли у алматинцев коллективный иммунитет, передает zakon.kz.

По его словам, на данный момент было проведено всего 5200 исследований на наличие антител.

Этого крайне недостаточно для того, чтобы объективно сказать сколько у нас заражено. Для города с двухмиллионным населением нужно получить не менее 200 тысяч исследований. Это предварительные исследования, поэтому по ним заключения нельзя делать и заявлять, что население имеет коллективный иммунитет. На сегодня из 5200 исследований получен результат, что 55% имеют антитела. Но это выборочное исследование, - сказал он.

Он привел в пример Турцию, где власти провели 4 млн исследований на антитела при населении в 80 млн человек.

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