Алматинцы смогут участвовать в корректировке генерального плана города

Новые правила градостроительства будут учитывать интересы алматинцев и бизнес-структур.

Руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов рассказал о строительстве в центре Алматы и корректировке Генерального плана с привлечением общественности в рамках концепции "Слышащее государство", сообщает zakon.kz.

Концепция "Слышащего государства", заявленная Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, предполагает не просто сбор запросов от граждан, но и вовлечение казахстанцев в поиски решения проблем и недопущения новых.

В рамках реализации Концепции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил разработать новые правила, регулирующие градостроительную деятельность. Их основная цель — принятие системных решений, учитывающих интересы алматинцев и бизнес-структур.

Правила будут распространяться на освоение земельных участков, в том числе и на те, по которым ранее были предоставлены положительные решения и выданы разрешительные документы на строительство.

Как отметил А. Ахмеджанов, в настоящий момент в пределах исторического центра по результатам проведенного анализа и обращения жителей определено 36 земельных участков, находящихся в частной собственности. Участки разделены на 2 группы: с начатым строительством и свободные. Строительство начато на 14 участков, в т.ч. на 3 объектах строительство приостановлено и отозваны разрешительные документы.

С учетом обращений жителей по 11 объектам даны необходимые рекомендации (организация схемы проезда, благоустройства, этажности и др.), а также это сделано по участкам, где ранее был осуществлен снос старых строений.

По свободным 22 земельным участкам решено: 8 участков предлагается рассмотреть к изъятию (выкупу) и организации общественных пространств с благоустройством и озеленением территории; по 14 участкам установлены градостроительные ограничения: запрет на снос зеленых насаждений, ограничение этажности с учетом существующей застройки, ограничение по функциональному использованию.

Для принятия системного решения, вовлечения общественности к обсуждению застройки территорий, а также с целью принятия сбалансированных решений для поддержки бизнеса, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил разработать соответствующий документ для решения имеющихся вопросов.

Основные положения Правил будут направлены на: • утверждение градостроительных требований к развитию города с установлением зон особого градостроительного регулирования для целей сохранения исторических зон застройки;• определение исторически значимых объектов, возле которых любое строительство возможно только после общественного обсуждения;• определение плотности застройки и высоты зданий в зонах особого градостроительного регулирования;• требования к улучшению аэрационного режима, зеленых насаждений, комфортности городской среды;• требования к фасадам зданий и сооружений для сохранения исторического облика;• разработку механизмов по проведению публичных общественных обсуждений с вовлечением жителей, общественников, экспертов.

На базе Лаборатории городских проектов Q-Lab создаются и размещаются инструменты для голосования и сбора предложений (опросники, анкеты и пр.).

Каждый горожанин сможет озвучить собственные идеи по преобразованию общественных пространств Алматы. Все предложения горожан будут рассмотрены и учтены при разработке эскизов, - сказал Ахмеджанов.

Также, по его словам, с 28 декабря прошлого года специалисты Управления и ТОО "НИИ "Генплан Алматы" проводят регулярные офлайн- и онлайн-консультации с рабочими группами по корректировке Генерального плана города.

Это стало беспрецедентной работой в период карантина и усиления карантинных мер. В процесс вовлекаются как эксперты-профессионалы, так и обычные горожане с активной гражданской позицией. Идет работа по увеличению возможности приглашать большее число участников на онлайн-встречи.

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