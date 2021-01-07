Режим ЧС из-за коронавируса вводят в столице Японии

Он будет длиться с 8 января по 7 февраля.

Режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц вводится в японской столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Принятые меры связаны со стремительным распространением нового коронавируса.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Есихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией.

Правительство на месяц вводит режим ЧС в столичном регионе, - сказал он.

Суга также сообщил, что в связи с объявлением режима, который будет действовать с 8 января по 7 февраля, кабинет озвучит призыв сократить время работы заведений общепита, перевести сотрудников местных компаний на дистанционный режим работы и ограничить число участников массовых мероприятий.

Кроме того, власти попросят местных жителей не выходить из дома без необходимости и продлят приостановку программы развития внутреннего туризма Go To Travel на срок действия ЧС, подчеркнул он.

Суга заявил на пресс-конференции, что правительство Японии призывает жителей столичной зоны Большого Токио не покидать свои дома без необходимости после 20:00 в течение действия на этой территории режима ЧС.

Во избежание риска заразиться коронавирусом мы просим население не выходить из дома без необходимости после 20:00, - объявил глава правительства.

Он также призвал местных работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу для снижения на 70% доли выходящих на работу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!