Казахстан, Узбекистан и США привлекут $1 млрд для проектов в Центральной Азии

Средства направят на поддержку проектов частного сектора.

7 января правительства Казахстана, Узбекистана и США объявили о запуске инициативы "Центрально-Азиатское инвестиционное партнерство", сообщает zakon.kz.

Посредством инициативы Финансовая корпорация международного развития США (DFC), МИВТ Узбекистана и Международный финансовый центр "Астана" приложат усилия для привлечения не менее 1 млрд долларов. Средства в течение пяти планируется направить на поддержку проектов, частного сектора и расширения экономических связей в Центральной Азии и в регионе в целом.

Инициатива, функционируя посредством платформы С5+1, будет направлена на наращивание торговли, стимулирования комплексного развития и углубления многосторонних связей, что в итоге укрепит и будет способствовать росту экономик стран Центральной Азии, ― сообщается на сайте посольства США в Казахстане.

Инициаторы подчеркнули особую важность проекта в постпандемический период, когда подобное сотрудничество очень важно.

В дополнение к поддержке региональных проектов, DFC продолжит углублять партнерство в Центральной Азии подписанием двусторонних Меморандумов с МИВТ и Международным финансовым центром "Астана".

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