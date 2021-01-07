Ранее сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал события в США, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

События в США показывают, что хоть демократические институты и продолжают работать, но наметился перекос в борьбе против действующего президента. Его предает вице-президент Майк Пенс. Если Пенсу не нравится Трамп, то зачем же он шел с ним в паре на выборы? Чуть ситуация зашаталась – и он переметнулся, - написал Жириновский в Telegram-канале.

Жириновский считает, что Трамп имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов, он не провоцировал захват Капитолия. Кроме того, лидер ЛДПР полагает, что у Трампа еще остаются рычаги для воздействия, десять бывших министров обороны заявили, что они на стороне президента.

Если вчера было рано, то завтра будет поздно. А в ближайшие дни у него есть все возможности для сохранения власти и прекращения произвола с фальсификацией выборов, которые наблюдал весь мир… Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа, - добавил Жириновский, отметив, что Трамп может ввести чрезвычайное положение.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!