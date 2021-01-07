Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Алматинской области

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

6 января в поселке Боралдай Илийского района грузовик сбил пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась в тот же день, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Установлено, что 48-летний водитель грузового автотранспорта марки "DAF-150", следуя по улице Абылай-хана в восточном направлении допустил наезд на пешехода 70-летнюю женщину. В результате ДТП женщина с различными телесными повреждениями была госпитализирована в больницу поселка Отеген батыр. Позже стало известно, что вечером около в 18:40 ч. того же дня пострадавшая скончалась, - информировали в полиции региона.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье 345 ч.3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Стражи порядка устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Видео опубликовали в паблике boraldai.news. (ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцены насилия!) На кадрах видно, как женщина выходит на проезжую часть прямо перед грузовиком. В комментариях пользователи социальной сети пишут, что пешеход попала в "слепую зону" водителя.

Департамент полиции Алматинской области выражает соболезнование родным и близким погибшей и просит граждан быть бдительными на дорогах, - заключили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!