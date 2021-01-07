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В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Фото: zakon.kz. 7 января 2021, 21:21

Ожидается мороз и усиление ветра.

Казахстанцев предупредили об ухудшении погодных условий, передает zakon.kz.

Как сообщает РГП "КАЗГИДРОМЕТ", 8 января в Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90% в Западно-Казахстанской области, местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем местами 15-20 м/с.

7-9 января в Туркестанской области местами ожидается туман. Ночью 7 января по области местами мороз 25 градусов.

Ночью 7-08 января в Карагандинской области местами ожидается сильный мороз 37 градусов.

6-8 января в Жамбылской области местами ожидается туман.

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