WhatsApp изменил правила использования сервиса

За бесплатное приложение придется расплачиваться доступом к своим персональным данным.

Руководство Facebook, владеющей WhatsApp, поставило аудиторию популярного мессенджера перед непростым выбором. Продолжить использование сервиса можно будет, только согласившись с новыми условиями предоставления услуг, сообщает zakon.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Новые условия подразумевают, что за формально бесплатное приложение придется расплачиваться с корпорацией Марка Цукерберга максимально широким доступом к своим персональным данным.

В основе обновления условий использования WhatsApp находятся изменения, о которых было объявлено еще в середине прошлого года. Однако прежде можно было воспользоваться опцией "не предоставлять Facebook информацию о вашей учетной записи WhatsApp". Теперь же такой возможности нет и пользователям придется принять новые Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, чтобы продолжить использование мессенджера.

Что касается информации, которой WhatsApp будет обмениваться с Facebook, то она достаточно разнообразна.

Информация, которую мы передаем другим компаниям Facebook, включает регистрационные данные, связанные с вашей учетной записью (например, номер телефона), данные о транзакциях, связанные с услугами данные, в том числе касательно взаимодействия пользователей (включая компании) при использовании наших сервисов, информацию о мобильных устройствах пользователей, IP-адресах и др., — говорится в сообщении WhatsApp.

Также отмечается, что сервис может собирать иную информацию, указанную в обновленной политике конфиденциальности или получаемую после уведомления пользователя.

В обновленной Политике конфиденциальности также сказано о том, как именно входящие в состав Facebook компании могут использовать получаемые от WhatsApp данные. Они могут использоваться для улучшения инфраструктуры и систем доставки, анализа того, как используются сервисы компании, содействия в обеспечении безопасности и целостности продуктов Facebook и др.

Новые изменения соответствуют масштабной цели Facebook по обеспечению более согласованного взаимодействия с пользователями во всех сервисах компании. И хотя эти изменения помогут в предоставлении более качественных услуг, они также могут стать источником ряда проблем, связанных с конфиденциальностью обрабатываемых данных.

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