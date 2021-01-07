Илон Маск стал самым богатым человеком на планете

Он обошел по размеру состояния основателя Amazon Джеффа Безоса.

Основатель Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком на Земле, обойдя по размеру состояния основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает zakon.kz со ссылкой на THE BELL.

Об этом 7 января сообщает CNBC.

Причиной стал рост котировок Tesla — за четверг акции компании подорожали на 4,8%. Таким образом, состояние Маска теперь оценивается более чем в 185 млрд долларов. Он уже сместил с первого места Джеффа Безоса в рейтинге Bloomberg, ведущемся в реальном времени. В аналогичном списке от Forbes Маск пока еще второй.

Отметим, Илон Маск начинал прошлый год с состоянием в 27 млрд долларов. В 2020-м капитализация Tesla резко выросла, сегодня она превысила 750 млрд долларов. Это произошло, в том числе, благодаря отчету от 2 января, в котором компания сообщила, что выполнила в 2020-м цель по поставкам — 500 тыс. электромобилей.

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