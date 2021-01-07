Пожар в многоэтажке произошел в Талдыкоргане

Были задействованы 35 сотрудников ДЧС и 10 единиц техники.

Вечером 7 января 2021 года в микрорайоне "Жетысу" Талдыкорган, в многоквартирном жилом доме №27, на 4 этаже, в однокомнатной квартире произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщает zakon.kz.

В ходе тушения пожара, сотрудниками противопожарной службы из соседней квартиры, с помощью автолестницы спасены двое взрослых человек, а также в безопасное место эвакуированы 30 человек, из них четверо детей. В горевшей квартире было обнаружено обгоревшее тело мужчины 1954 г.р. Пожар ликвидирован в 18.54 часов на площади 36 кв.м. На месте организована работа психологов ДЧС Алматинской области.

Разрушений строительных конструкций не имеются, имеются выбитые окна в квартире и подъезде. Предварительная причина хлопка газовоздушной смеси, утечка газа от 25 литрового газового баллона, вместе с этим, необходимо сообщить, что данный дом подключен к центральному газоснабжению.

Задействованы силы и средства от ДЧС Алматинской области - 35 сотрудников, 10 ед. техники, Управление полиции Талдыкорган - 8 сотрудников, 3 ед.тех., газовая служба - 7 работников, 2 ед. тех., водоканал -1 бригада, бригада скорой медицинской помощи - 4 бригады, электросеть - 1 бригада, теплосервис - 2 человека, 1 ед. тех.

Сотрудниками ДЧС Алматинской области на постоянной основе проводится профилактическая работа с гражданами, по соблюдению правил пожарной безопасности в том числе и при использовании газа в быту. Так, непосредственно с жильцами данного дома проводилось собрание по соблюдению правил и техники безопасности при эксплуатации газа в быту, в том числе о недопущении хранения и использования газовых баллонов в многоэтажных домах свыше 2-х этажей.

ДЧС Алматинской области призывает граждан к соблюдению правил пожарной безопасности и техники безопасности при эксплуатации газовых баллонов в быту.

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