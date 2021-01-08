К инаугурации Байдена в Вашингтон введут нацгвардию

Также Капитолий оградят забором.

На время инаугурации избранного президента США Джо Байдена вокруг Капитолия будет возведен забор, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Помогать обеспечивать безопасность будут 6200 бойцов Национальной гвардии – больше, чем обычно, сообщила в четверг журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Забор, который пойдет вокруг Капитолия будет выставлен на время инаугурации, и силы гвардейцев, которые прибудут на место к выходным, (в количестве) 6200 человек также будут доступны на время инаугурации, - сказала она.

По словам принимавшего участие в пресс-конференции министра Сухопутных войск США Райана Маккарти, это больше, чем во время "обычной инаугурации". Он уточнил, что забор жесткой конструкции высотой около двух метров оградит территорию всего комплекса зданий Капитолия, и будет стоять как минимум 30 дней.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

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