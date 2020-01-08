В Белом доме заявили о работе над мирной передачей власти Байдену

Представитель Трампа также подчеркнула, что в администрации президента решительно осуждают штурм Конгресса США.

Белый дом работает над тем, чтобы гарантировать передачу власти демократу Джозефу Байдену, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявила в четверг журналистам пресс-секретарь действующего главы государства республиканца Дональда Трампа Кейли Макинэни.

Главная ценность, которой придерживается наша администрация, является то, что все граждане имеют право жить в безопасности, мире и свободе. Те, кто работает в этом здании (Белом доме), трудятся над тем, чтобы гарантировать законную передачу власти, - сказала она. - Сейчас время объединиться Америке, вместе отвергнуть то насилие, которое мы видели. Мы единый народ.

Белый дом решительно осуждает беспорядки и штурм Конгресса в среду, призывает привлечь виновных к ответственности, заявила Макинэни.

Насилие, свидетелем которого мы стали вчера в столице страны, было отвратительным и достойным осуждения", - сказала она. "Мы - президент и эта администрация - осуждаем его самым решительным образом. Это неприемлемо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона, - добавила Макинэни.

Вчера мы видели, как группа нарушителей общественного порядка подрывала легитимные права <...> многих тысяч людей, которые пришли мирно выразить свое мнение в столице нашей страны", - убеждена пресс-секретарь Белого дома. "Те, кто с помощью насилия учинил штурм в нашей столице, - это полная противоположность всему, за что выступает эта администрация, - добавила она. Пресс-секретарь Белого дома не стала дополнительно отвечать ни на один вопрос журналистов.

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