В конгрессе предложили объявить Трампу импичмент без обсуждения

Приложение zakon.kz
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Также Майка Пенса призвали воспользоваться 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.
Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.
Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.
У нас есть ограниченный период времени для того, чтобы действовать. Страна не может себе позволить долгий, растянутый процесс, и я поддерживаю вынесение статей импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей, — заявил Надлер.
Надлер также призвал вице-президента США Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.
Ранее в четверг спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.
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