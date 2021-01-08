Свыше 40 грузовых автомобилей ожидают окончание морозов в ВКО

Полицейские убедительно просят жителей области не покидать свои дома и населенные пункты до улучшения погодных условий.

Полицейские Восточного Казахстана в эти морозные дни патрулируют трассы области и оказывают помощь всем нуждающимся, сообщает zakon.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО.

Отметим, что некоторые дальнобойщики решили не рисковать и переждать лютые морозы у населенных пунктов. На выезде из Семея в сторону села Калбатау стоят 10 грузовых машин, а в направлении села Бородулиха 5 грузовиков. У придорожного кафе в районе города Аягоз ждут окончание морозов 11 грузовых машин. На трассе Алматы-Усть-Каменогорск у кафе стоят 5 грузовиков, сколько же машин припаркованы в районе села Калбатау. Всего свыше 40 транспортных средств. Полицейские оказывают всяческую помощь и поддержку дальнобойщикам.

К слову, с 3 января по причине технической неисправности два грузовика стоят на трассе Усть-Каменогорск – Семей. Машины не мешают проезду. Водители рассказали, что ожидают запчасти, чтобы отремонтировать свои грузовые автомобили. В данном районе дежурит патрульный наряд, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Несмотря на ограничения, многие в эти лютые морозы все-таки отправляются в дальний путь. Так, 6 января в 18:50 на трассе Омск – Майкапчагай полицейскими был остановлен автобус, который с 48 пассажирами направлялся из села Калбатау в город Темиртау. Все они оказались работниками местного ТОО. Пассажиры отказались от размещения в ближайшем населенном пункте и остались дожидаться открытия трассы у придорожного кафе.

В Департаменте полиции ВКО убедительно просят жителей области не покидать свои дома и населенные пункты до улучшения погодных условий.

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