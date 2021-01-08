Как иностранцам получить справки для самостоятельного трудоустройства в Казахстане

Справка выдается сроком не более трех месяцев.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 25 декабря 2020 года внес изменения Правила выдачи (продления) справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства, передает zakon.kz.

Для этого нужно обратиться с заявлением в "электронное правительство" за получением государственной услуги "Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства".

При подаче заявителем документов на веб-портале "электронного правительства" в "личном кабинете" отображается статус о принятии заявления на оказание государственной услуги, с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Оценку соответствия иностранца квалификации и уровню образования определяет Комиссия, в состав которой входят представители местных исполнительных органов, представители территориальных органов, уполномоченных органов в области образования, органов внутренних дел, государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, НПП "Атамекен", ассоциаций, а также представителей территориальных органов центральных государственных органов, курируемые отрасли которых предусмотрены в перечне приоритетных отраслей (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев или лиц без гражданства.

В случае полноты представленных документов сотрудник местного исполнительного органа в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов, направляет их на рассмотрение Комиссии.

Комиссия проводит оценку на основании анализа документов, представленных иностранцем или лицом без гражданства, а также критериев квалификационных характеристик и дает рекомендации о выдаче либо отказе в выдаче справки, с мотивированным обоснованием причин отказа.

При этом решение Комиссии принимается отдельно в отношении каждого иностранца, оформляется протоколом и подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.

На основании рекомендации Комиссии местный исполнительный орган в течении 5 рабочих дней с даты принятия заявления принимает решение о выдаче справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, либо об отказе в оказании государственной услуги.

Как отмечается, выданная местным исполнительным органом справка не подлежит передаче другому лицу и действует на территории Республики Казахстан. Справка выдается сроком не более трех месяцев.

Справка прекращает свое действие в следующих случаях:- истечения срока, на которую она выдана;- отзыва выданной справки;- обнаружения осуществления иностранца или лица без гражданства трудовой деятельности по профессии не соответствующей справке.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (5 января).

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