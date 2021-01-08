Хочу, чтобы обо мне узнали все страны СНГ - чабан-тиктокер из Жамбылской области

Юноша приехал в столицу и дал интервью.

Юный чабан-тиктокер из Жамбылской области Абдыкадыр Наурызбек приехал в столицу и дал интервью журналистам. Парень прославился тем, что снимает ролики о жизни чабана: верхом на коне он следит за скотом и рассказывает о своих буднях. На его страницу подписались уже 2 миллиона пользователей. В интервью " Хабар24" Абдыкадыр рассказал, о чем чаще всего спрашивают подписчики, почему он стал популярным и что собирается делать в будущем, передает zakon.kz.

- Жизнь твоя, судя по всему, изменилась. Появились поклонники, фанаты, бесконечные съемки. Устал? Как изменилась твоя жизнь?

- Нет, не устал, наоборот. Как обычно, встаю рано утром. Смотрю, записываю видосы.

- Ты добился большой популярности. Все-таки количество подписчиков в TikTok это показатель популярности. Мечтал о таком?

- У меня была цель дойти до одного миллиона. И я дошел. А теперь два миллиона.

- Насколько известно, 45% - это зрители из Казахстана. А остальные?

- 45% - русские. 40% - Казахстан. 4% - Кыргызстан. 2% - Беларусь. 1% - Украина.

- У тебя количество подписчиков стало расти после видео, если я не ошибаюсь, когда ты потерялся?

- Это был первый видос на русском. Потом думал, буду снимать на русском, может, зайдет. Потом зашло. Свои идеи стал показывать.

- Ты считаешь себя популярным? Какие ощущения, когда 2 миллиона подписчиков в TikTok и встречи с фанатами?

- Ну да, иногда считаю. Ощущения… Бабочки в животе. Реально круто же. Поклонники у тебя есть. Ты хоть кому-то нужен.

- Поделись секретом успеха с теми, кто тоже хочет стать миллионником. Потому что многие хотят и желают. Какой стратегии необходимо придерживаться?

- Главное не зазвездиться. Отвечать на комментарии. Я, к сожалению, не успеваю отвечать на комментарии. У меня есть скот. Я бы с радостью отвечал всем. Но у меня не всегда есть время. Я либо пасу скот, либо снимаю TikTok. Я стал первым – мне чисто повезло, что я стал первым.

- В СМИ у тебя прозвище – чабан-тиктокер. Контент будет выглядеть так, как сейчас? Или будут происходить изменения в будущем?

- Я же свою жизнь снимаю. В жизни, возможно, будут изменения, я не знаю.

- Как считаешь, как так получилось, что такой не очень стандартный контент для ТикТока как выпас скота смотрят?

- Потому что никто не снимал в Казахстане. Никто не пробовал. Знаете хоть одного чабана, который снимал TikTok и набрал 2 миллиона? Я просто юмор добавил. И 40 видосов в день. Кому интересно – хвалят, кому не очень – гневные комментарии.

- Много встречается гневных?

- У всех есть право выразить своё мнение. Для этого созданы комментарии – выражать свое мнение.

- Скажи, чего никогда не будет в твоем аккаунте?

- Расизм, сексизм, оскорбление человека, ничего такого не будет. Я не оскорбляю, и расизм я никогда не поддерживаю.

- Как-то у тебя спрашивали насчет рекламы. Приходят ли предложения, создать рекламный контент.

- Если я буду выкладывать по 100 часов рекламы.

- Удается зарабатывать?

- Да, но это секрет. Я не спрашиваю про суммы. Я устраиваю фан-встречи. Здесь, в Алматы, Таразе.

- Сегодня ты говорил 300 человек пришли, со всеми сфотографировался?

- Да, со всеми.

- Сколько времени это заняло?

- Часа два. Сколько нужно времени, уделяю подписчикам. Если хотят сфоткаться – я не хочу, я не говорю. Я нормальный человек. У меня тоже были кумиры. Но не получалось с ними фоткаться.

- Кто твои кумиры? Есть люди, на которых хотелось бы равняться или вызывают восхищение.

- Это музыканты как минимум. Lizart, Алена Швец, Моргеншетрн, да, я признаю. Он мне нравится как единая личность

- Во время встречи с фанатами как ты их называешь – фанаты, поклонники?

- Фанаты.

- О чем-то спрашивают, или беседа происходит?

- Задают вопросы, я отвечаю.

- Что интересует чаще всего?

- Как меня зовут. Меня зовут Абдыкадыр Наурызбек.

- Как теперь будет развиваться твоя жизнь?

- Хочу, чтобы обо мне узнали все страны СНГ, это моя первая цель. Хочу Instagram поднять. Но это потом.

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