Они обманули государство на 6 млрд.тенге.

В Алматы посадили трех организаторов "обнальных" компаний, сообщает zakon.kz.

Завершено досудебного расследование в отношении преступной группы в составе 3-х лиц, занимавшейся выпиской фиктивных счет - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.

Следствием установлено, что данные лица в период с 2017 по 2019 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные им 7 коммерческих компаний на общую сумму более 6 млрд.тенге. Тем самым совершили правонарушение в сфере экономической деятельности с причинением особо крупного ущерба государству, действуя в группе лиц по предварительному сговору, - сообщили в пресс-служба КФМ МФ РК

Приговором Турксибского районного суда города Алматы все трое признаны виновными по ст.ст.28 ч.3, 29 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и им назначено наказание в виде лишения свободы со сроком от 2,6 до 3 лет, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

Подсудимым меру процессуального принуждения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении" отменили, и они взяты под стражу из зала суда.

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