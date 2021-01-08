Какие проблемы со здоровьем может вызвать дефицит витамина B12

Об этом рассказали специалисты американского Национального института сердца, легких и крови.

Гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии, рассказали специалисты американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что организм нуждается в витамине B12 для выработки здоровых эритроцитов и нормальной работы нервной системы. Дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

Вы можете чувствовать себя неустойчиво, терять равновесие и испытывать проблемы при ходьбе. Дефицит витамина B12 может вызвать ослабление костей и может привести к переломам бедер", - сообщили в NHLBI.

По словам экспертов, сильный дефицит витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, такие как спутанность сознания, слабоумие, депрессия и потеря памяти. Другие симптомы связаны с пищеварительным трактом: тошнота и рвота, изжога, вздутие живота, запор или диарея, потеря аппетита и веса. Специалисты советуют при появлении симптомов дефицита витамина B12 обратиться за медицинской помощью.

Как сообщается, высоким содержанием этого питательного вещества отличаются такие продукты, как говядина, печень, птица и рыба, яйца, молоко, йогурт, сыр.

Пернициозная анемия - заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12. Особенно чувствительны к дефициту этого витамина костный мозг и ткани нервной системы.

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