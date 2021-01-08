Возлюбленных изнасиловали и убили на примирительном ужине в Турции

Девушка из деревни Байрамозу подверглась давлению родственников, требовавших заключить религиозный брак с ее кузеном.

В Турции пару изнасиловали и убили на примирительном ужине, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как сообщает Daily Mail, 24-летняя девушка из деревни Байрамозу подверглась давлению родственников, требовавших заключить религиозный брак с ее кузеном. Однако она сбежала со своим возлюбленным.

Когда пара появилась в соседнем городе на новогодней вечеринке, семья пригласила их прийти на примирительный ужин. Вместо этого молодых людей зарезали, а юношу предварительно изнасиловали. Затем их тела закопали за деревней.

Полиция задержала родственников, и они признались в содеянном. Также они рассказали, где спрятали трупы.

После обнаружения тел были арестованы отец, брат женщины, двоюродный брат, за которого турчанка была вынуждена выйти замуж, и еще двое родственников, связанных с убийством.

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