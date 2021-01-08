Крупных налогоплательщиков будут мониторить в Казахстане

В перечень вошли 343 компании.

Министр финансов РК своим приказом от 28 декабря 2020 года утвердил Перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, передает zakon.kz.

В Перечень также вошли компании:

Всего в перечень вошли 343 компании. Полностью список можно посмотреть здесь.

Мониторингом будет заниматься Комитет государственных доходов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!