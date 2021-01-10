Выборы в Казахстане 2021. Текстовая трансляция

В выборах участвовали пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.

В Казахстане 10 января прошли выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Zakon.kz предлагает читателю текстовую трансляцию этого дня, в которой отражены основные моменты выборов.

В выборах участвовали пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.

Граждане страны голосовали в 14 регионах и трех городах республиканского значения на более чем 10 тысячах избирательных участках. Голосовали и наши соотечественники за рубежом - для них открыты 66 участков в 51 стране. Первыми свой голос отдали казахстанцы в Японии, последними проголосуют граждане РК в США и Канаде.

00.05 Оглашены результаты exit poll от исследовательского института "Қоғамдық пікір"

21.00 Парламентские выборы завершились во всех регионах Казахстана!

20.48 Незаконные митинги в день выборов прокомментировали в МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел МВД РК Арыстангали Заппарова, после проведения профилактических бесед все доставленные отпущены, к административной и уголовной ответственности никто не привлекался

20.20 По состоянию на 20:00 по времени Нур-Султана явка на выборах составила 63,1%.

20.00 Завершились выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Часом позже завершится голосование в западных регионах из-за разницы во времени.

19.43 Первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев рассказал, в каких зарубежных странах больше всего голосующих соотечественников.

Последними 11 января в 7 часов по времени Нур-Султана голосование закончат граждане РК, находящиеся в США и Канаде.

19.25 Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отдал свой голос на выборах в Мажилис и маслихаты.

18.23 Озвучены данные по явке избирателей на 18.00. Стало известно, жители какой области показали высокую явку.

18.10 Ситуация на участках Алматы стабильная. Об этом заявили наблюдатели от объединения профсоюзов. Избиратели активно принимают участие в процессе голосования. Нарушений в процессе голосования не наблюдается.

17.25 Из-за того, что под избирательные участки задействовали организации образования, в некоторых регионах оффлайн обучение после каникул начнется на день позже -12 января. Школы будут дезинфицировать. Это сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Так, в Туркестанской, Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях, в городах Нур-Султане и Алматы, обучение начнется с 12 января.

17.06 101-летняя Культай Садвакасова проголосовала в Алматы. И к 99-летней Таисье Антипиной тоже приехали сотрудники избиркома с урной для голосования.

16.40 В Алматы на данный момент проголосовали 280 тыс. человек из более чем миллиона зарегистрированных в списках избирателей.

16.20 На 16.00 явка избирателей составила 52,5%. К этому часу в лидеры по активности избирателей вырвалась Жамбылская область. Алматы все также в аутсайдерах.

16.10 С утра журналисты активно обсуждали инцидент, произошедший в Алматы с их коллегой на избирательном участке. У него потребовали ПЦР-тест, чтобы пропустить на участок, хотя представителям СМИ такого требования не предъявлялось. Он стал снимать происходящее не видео и требовать объяснений. Сотрудники избирательного участка тоже стали фиксировать инцидент. Позже председатель ТИК Алматы Жанна Асанова пояснила, что журналист представился наблюдателем, а они должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Поэтому у него потребовали справку.

15.55 Видео с главой КНБ Каримом Масимовым становится вирусным. Сотрудница избирательного участка не узнала его, и очень сильно смутилась после этого.

15.28 Свой голос на выборах отдал аким ВКО Даниал Ахметов. Он отметил, что с каждым годом все больше женщин участвуют в сфере госуправления, что отрадно.

14.57 Перфоманс продолжается. На выборы пришли Гринч, Босс-молокосос и человек с синей головой.

14.30 На выборы пришли известные спортсмены - чемпион молодежных Олимпийских игр по боксу Айбек Оралбай, чемпион мира среди молодежи по боксу Нурбек Оралбай, неоднократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана Илья Ильин, чемпион, политический деятель, Олимпийский чемпион Серик Сапиев и другие. Боксер Василий Левит находится на сборах США, но тоже намерен голосовать.

14.20 По состоянию на 14.00 явка избирателей составила 43,9%. По активности по-прежнему лидирует СКО. И самыми неактивными остаются алматинцы.

14.15 На одном из избирательных участках столицы камеру наблюдения заклеили скотчем. Как оказалось - так надо, потому что камера была направлена на кабинки для голосования, что нарушало тайну голосования. В Генпрокуратуре заверили, что заклеивание камер наблюдения на избирательных участках не является нарушением.

13.45 Вот пример информационного вброса. Новостной портал опубликовал информацию о том, что бабушка на избирательном участке кинула в урну для голосования сразу три бюллетеня. Руководитель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова заявила, что это фейк-новость и указанный избирательный участок выглядит иначе.

13.35 Генпрокуратура выступила с заявлениями о фейковых рассылках. В ведомстве сообщили, что в соцсетях распространяют ложные сообщения о нарушениях на выборах. А еще были обращения от алматинца о том, что на избирательном участке отсутствуют шторки для голосования. А в столице член "Народной партии Казахстана" заявил в прокуратуре свое несогласие с тем, что его не включили в партийный список.

13.24 На выборах проголосовал первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек.

13.20 А в Караганде на выборы пришли мишки Тедди. Правда им не дали проголосовать, потому что в костюмы нарядились несовершеннолетние. Но история позабавила очевидцев.

12.54 Оказывается, вести онлайн-трансляцию с избирательных участков нельзя. Это противоречит постановлению ЦИКа. Фиксировать на фото или видео можно, если есть какие-то нарушения.

12.30 На выборах проголосовал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Он пришел на избирательный участок №111, который расположен в Национальной библиотеке в Нур-Султане. Нигматулин отметил, что отдал свой голос за продолжение стратегического курса, который обеспечил стране благополучие и стабильность.

12.25 Избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 12 часов в Алматы проголосовало 109 тыс. человек.

12.20 По состоянию на 12.00 на выборах депутатов Мажилиса проголосовали около 30 % избирателей. Самые активные - жители СКО, пассивные - алматинцы.

11.50 Токаев сказал, что правительство по законодательству должно уйти в отставку. После завершения выборов он намерен пойти в парламент, чтобы консультироваться по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства.

11.40 Президент сообщил, что 15 января он выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса. Затем состоится заседание Национального совета общественного доверия.

11.25 Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса на избирательном участке №58, расположенном во Дворце школьников, в 11:25. Как и все избиратели, он отметился в списках,получил бюллетень и прошел в кабину для голосования. А потом выступил с речью.

11.20 Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева твитнул, что Елбасы проголосовал.

11.15 Вот и аким Шымкента Мурат Айтенов запостил фото, как он проголосовал.

По моему мнению, каждый гражданин, который думает о своем будущем и будущем своей страны, должен прийти на избирательные участки и проголосовать. С одной стороны, это право каждого гражданина, с другой - признак гражданской активности, - пишет он.

10.49 В МИД РК рассказали, как сложно проводить выборы в Южной Корее. Там жесткий локдаун, нельзя собираться больше трех человек. В этих условиях приходится проводить выборы. "Тем не менее мы справляемся" - сказал пресс-секретарь МИДа Айбек Смадияров.

И в Испании возникли сложности - из-за сильного снегопада.

10.45 Глава КНБ РК Карим Масимов тоже исполнил свой гражданский долг. Он проголосовал на участке №111 в Нур-Султане, он находится в здании Национальной библиотеки.

10.33 Вот так выглядят бюллетени, которые нужно заполнить избирателям. Голубого цвета для голосования на выборах депутатов Мажилиса, розового цвета для голосования по выборам депутатов маслихатов.

10.26 А в Нур-Султане на избирательный участок №144 пришли молодожены. Из ЗАГСа на выборы - вот такая семья с активной гражданской позицией родилась в столице.

10.20 По состоянию на 10.00 уже 11,6% казахстанцев проголосовали на выборах. Самые активные - жители СКО. Самые пассивные - Мангистауской области.

10.03 А в Алматы избирательные участки открылись аж в 6.00, за час до начала голосования, но принимать избирателей они начали с 7.00. Всего в городе 581 избирательный участок. На данный час зарегистрировались свыше 4 тыс. наблюдателей.

Если хотите проголосовать на дому, нужно подать заявку до 12.00 в свой избирательный участок. После 12.00 участковая избирательная комиссия выедет по адресам избирателей, подавших заявку.

10.00 Вице-премьера Ералы Тугжанова во время голосования журналисты спросили насчет скорой отставки правительства. Он ответил, что все идет своим чередом, по закону.

Это делается в соответствии с законом. Правительство должно быть вновь сформировано перед избранным мажилисом. Все это делается в соответствии с установленным порядком, - сказал Ералы Тугжанов.

9.47 Появились фотографии из избирательного участка, где голосовал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Это было во Дворце школьников, участок №377. Аким сказал, что "сегодня мы голосуем за дальнейшее развитие и укрепление страны, спокойное и счастливое будущее подрастающего поколения".

9.40 Уже стали появляться фейк-рассылки с якобы нарушениями на избирательных участках. Пользователь Facebook выложил видео, на котором женщины закидывают сразу по несколько бюллетеней в урну для голосования. На самом деле это было в Москве. Будьте внимательнее, не распространяйте ложную информацию!

9.30 Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на избирательном участке №329 в Казахском национальном университете искусств в 7.30 утра.

8.57 Министр здравоохранения Алексей Цой выложил в соцсетях фото с голосования на выборах.

8.47 Открылись избирательные участки в Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе.

7.57 Начали свою работу избирательные участки в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Бангкок, Улан-Батор.

7.46 Премьер-Министр РК Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента Казахстана. Голосование прошло на избирательном участке №138 в городе Нур-Султан, который находится в здании концертного зала "Астана".

7.00 Открылись избирательные участки. Они будут принимать голосующих до 20.00 часов.

Поданным Центризбиркома, в 14-ти регионах и трех городах республиканского значения открылось более 10 тысяч избирательных участков.

Проголосовать также смогут и наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты 66 избирательных участков в 51 стране.

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