Опасность "британского" штамма COVID-19 оценил вирусолог

По словам специалиста, новая разновидность коронавируса не является более опасной, чем остальные.

Новая мутация коронавируса вызвала широкий общественный резонанс, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает zakon.kz со ссылкой на dni.ru.

Он считает, что ситуацию вокруг "британского" штамма нагнетают СМИ.

По словам специалиста, новая разновидность COVID-19 не является более опасной, чем остальные. При этом Викулов добавил, что российские ученые уже получили "британский" штамм и сейчас изучают его.

Это не так опасно и актуально, - подчеркнул он.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили мутировавший вариант коронавируса.

В конце прошлого года британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса. По их словам, мутация заразнее, чем все прежде известные разновидности.

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