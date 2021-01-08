Военное положение ввели в китайском городе из-за коронавируса

Приложение zakon.kz
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За последние пять месяцев - это самый большой показатель выявляемости инфекции в стране.
В одном из городов Китая из-за вспышки коронавируса вводится локдаун и военное положение, передает zakon.kz.
Локдаун и военное положение ввели в городе Шицзячжуан с населением 11 млн. Там выявили 120 случаев заражения коронавирусом. Пишет Рамблер со ссылкой на китайское гостелевидение.
За последние пять месяцев - это самый большой показатель выявляемости инфекции в стране.
В городе закрыты школы и жилые комплексы, закрыт въезд, на три дня остановили доставку почты.
Заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Фэн Цзыцзянь предположил, что вспышка, вероятно, была спровоцирована новым штаммом коронавируса, попавшим в Китай из Европы.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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