Потепление ожидается в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.
РГП "Казгидромет" предоставил информацию о погоде на 9-11 января, сообщает zakon.kz.
На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона. В связи с чем ожидается повышение температуры воздуха, в южных регионах страны - до плюсовых показателей, - говорится в сообщении.
Как сообщается, на большей части республики пройдет снег с низовой метелью, на юге - осадки. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.
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