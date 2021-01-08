104 обращения рассмотрели в ЦИК с начала предвыборной кампании

Две трети, или 68% касаются разъяснения различных аспектов законодательства избирательной сферы.

Очередное заседание Центральной избирательной комиссии РК прошло 8 января, на котором были рассмотрены вопросы по обращениям физических и юридических лиц в ходе предвыборной кампании и по материально-техническому оснащению избирательных участков, обеспечению мер санитарной безопасности, передает zakon.kz.

Как сообщил член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев, с момента объявления выборов 21 октября в ЦИК поступило 104 обращения, в том числе: 46 – от физических лиц, 36 – от юридических лиц, а также 22 – от СМИ.

По характеру поднимаемых вопросов обращения распределились следующим образом: 63,4% (66) – о разъяснении избирательного законодательства; 13,5% (14) – о предоставлении информации по вопросам организации избирательного процесса; 4,8% (5) – предложений; 4,8% - (5) заявления; 13,5% - (14) – иные вопросы.

Анализ поступивших в ЦИК обращений показывает, что две трети, или 68% касаются разъяснения различных аспектов законодательства избирательной сферы.

Ерлан Дауылбаев подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия, осознавая важность работы по правовому просвещению избирателей и других участников избирательного процесса, 26 ноября 2020 года приняла Постановление о ходе рассмотрения обращений и порядке разъяснения выборного законодательства.

Так, в рамках полномочий Центральной избирательной комиссией была выстроена система мер совместно с другими государственными органами по организации разъяснительной работы.

ЦИК разработан комплекс информационно-разъяснительных материалов (видео-, аудиоролики, плакаты, методические и другие материалы), которые широко размещались во всех видах СМИ.

Также, в соответствии с постановлением ЦИК совместно с местными исполнительными органами организовано широкое информирование граждан о порядке включения в списки избирателей временно зарегистрированных граждан, в том числе через онлайн-сервисы и Call-центры.

Во всех регионах республики с начала электоральной кампании функционируют 187 Call-центров. В Call-центры и онлайн-сервисы местных исполнительных органов поступило более 381,5 тысяч обращений по вопросам включения или уточнения статуса гражданина в списках избирателей, предоставления контактной информации о местонахождении территориальной и участковой избирательной комиссии, по иным вопросам избирательного процесса и выборной деятельности.

Министерством юстиции с 10 декабря 2020 года оказываются правовые консультации посредством Call-центра с единым для республики номером 119. По состоянию на 31 декабря 2020 года, в Call-центр при Министерстве юстиции поступило 1129 обращений, в том числе 821 - по вопросам разъяснения выборного законодательства, 308 – запросы о контактной (справочной) информации о территориальных избирательных комиссиях и о Call-центрах местных исполнительных органов.

В целом, из всех обращений, поступивших в ЦИК, треть обращений поступили от 13 юридических лиц. Половина из них - от 3 общественных организаций. От каждой из них поступило по 5 обращений с вопросами, прямые ответы на которые содержатся в профильном законе.

Каждое шестое из поступивших в ЦИК обращений касается разъяснения основных положений постановления ЦИК от 4 декабря о вопросах реализации полномочий отдельных категорий участников избирательного процесса.

Этот вопрос был рассмотрен на 2-х заседаниях ЦИК, была проведена пресс-конференция, проведен полуторачасовой обучающий семинар, в котором участвовали порядка пятисот НПО.

Что касается второго вопроса, то как отметил председатель Центризбиркома Берик Имашев, местные исполнительные органы должны принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению очередных выборов. Кроме этого, акиматы должны принять соответствующие меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования.

По этому поводу были заслушаны представители местных исполнительных органов, которые доложили о проведенной работе в этом направлении.

Берик Имашев подчеркнул, что все вопросы по организации дня голосования, относящиеся к компетенциям местных исполнительных органов, должны быть решены в обязательном порядке.

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