Казахстан и США подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве

Подчеркнута необходимость первоочередной реализации проектов и инициатив, направленных на развитие частного сектора экономики РК.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с главным исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адамом Болером, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в сферах АПК, туризма, логистики, инфраструктуры, а также финансов и технологий. При этом подчеркнута необходимость первоочередной реализации проектов и инициатив, направленных на развитие частного сектора экономики Республики Казахстан.

По итогам переговоров подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между АО "Администрация Международного финансового центра "Астана" и Финансовой корпорацией международного развития США. Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов в Республике Казахстан через платформу МФЦА на сумму до $1 млрд.

Финансовая корпорация международного развития США – институт развития Соединенных Штатов, ответственный за обеспечение и содействие финансированию частных проектов за рубежом. DFC была образована 20 декабря 2019 года путем слияния Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) с Управлением по кредитованию развития Агентства США по международному развитию (USAID).

В переговорах с казахстанской стороны приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, с американской – посол США в РК Уильям Мозер, советник главного исполнительного директора DFC Калеб Маккарри, управляющий директор DFC Аллисон Майнор.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!