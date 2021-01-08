В РК сократили сроки ряда госуслуг, оказываемых налоговыми органами

Сроки сокращены с 1 января.

В Казахстане c 1 января 2021 года сократили сроки оказания некоторых госуслуг, оказываемыми органами госдоходов, передает zakon.kz. В частности, сокращены сроки оказания следующих услуг:

˗ отзыв налоговой отчетности по налоговому заявлению - до 1 рабочего дня с даты подачи налогового заявления (ранее 5 рабочих дней);˗ приостановление представления налоговой отчетности - до 1 рабочего дня (ранее 3 рабочих дня);˗ сведения об отсутствии (наличии) задолженности по запросу органов юстиции – до 3 рабочих дней (ранее 5 рабочих дней);˗ проведение зачетов/возвратов налогов, платежей в бюджет, пени и штрафов, таможенных пошлин, таможенных сборов, процентов сокращается - до 5 рабочих дней (ранее 10 рабочих дней).

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