Туман, метель и сильный ветер ожидаются в пяти областях Казахстана

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Штормовое предупреждение объявлено 9 января.
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана с 20:00 8 января по 21:00 9 января, сообщает zakon.kz.
Как передает РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области 9 января местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман, гололед, низовая метель.
В Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер южный местами 15-20 м/с.
По Усть-Каменогорску, Риддеру, п. Новая Бухтарма до 21.00 9 января сохраняются неблагоприятные метеорологические условия 2 степени.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Днем в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
Днем в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, днем местами 18 м/с.
Вероятность шторма 85-95%.
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