На меры поддержки бизнеса в условиях COVID-19 Фонд "Даму" привлек 200 млн евро от ЕИБ

Средства планируется разместить в банках и микрофинансовых организациях в первой половине 2021 года.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали дополнительное соглашение к действующей кредитной линии о финансировании на 200 млн евро для поддержки бизнеса в Казахстане во время пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно условиям сделки Фонд "Даму" привлекает финансирование от ЕИБ на рыночных условиях для последующего предоставления средств микро-, малым и средним предпринимателям (ММСП) в тенге во всех регионах Казахстана без отраслевых ограничений.

Председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева отметила: "Безусловно, сотрудничество Фонда с крупнейшим в мире международным финансовым институтом – Европейским инвестиционным банком, создает дополнительные условия для поддержки предпринимателей Казахстана. Мы рассчитываем, что реализация данного проекта позволит увеличить объем кредитования субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства и создать дополнительные рабочие места".

Первоначально программа была направлена на развитие проектов, способствующих смягчению последствий изменения климата, однако, в целях поддержки бизнеса в рамках преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято концептуальное решение по предоставлению средств без привязки к "зеленым" проектам. Данная инициатива дает возможность повысить доступ ММСП к финансированию.

Средства планируется разместить в банках и микрофинансовых организациях в первой половине 2021 года.

Справочная информация: Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создан в 1958 году, является кредитным учреждением Европейского союза. Самый крупный в мире многосторонний кредитор и самая большая организация, занимающаяся предоставлением финансирования на внедрение мер по противодействию изменениям климата. Инвестиционную деятельность ЕИБ в Казахстане регулирует Рамочное соглашение, заключенное между Республикой Казахстан и Европейским инвестиционным банком в 2010 году.

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