Обновилась статистика по смертям от коронавируса за неделю в Казахстане 

Приложение zakon.kz
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За неделю зарегистрировано 57 смертей.
В Казахстане зарегистрировано 57 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции за 28 декабря – 3 января, сообщает zakon.kz.
в Атырауской области - 18;
в городе Алматы - 9;
в Павлодарской области - 7;
в Западно-Казахстанской области - 5;
в Восточно-Казахстанской области - 5;
в Алматинской области - 2;
в Костанайской области - 2;
в Карагандинской области - 2;
в городе Нур-Султан - 2;
в городе Шымкент - 2;
в Акмолинской области - 1;
в Актюбинской области - 1;
в Туркестанской области - 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 319 случаев с летальным исходом.
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