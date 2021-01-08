Как можно получить пенсию по возрасту в Казахстане

Если сделать все правильно, можно уложиться в 10 рабочих дней.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 30 декабря 2020 года внес изменения в Правила предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий, передает zakon.kz.

За назначением пенсии по возрасту необходимо обратиться в территориальные подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Сделать это можно через государственную корпорацию "Правительство для граждан" или веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

Как отмечается, услуга оказывается в течение 10 рабочих дней.

При этом срок оказания госуслуги продлевается: - при наличии оснований для проверки достоверности представленных) документов, в том числе из информационных систем - на 5 рабочих дней; при необходимости истребования дополнительных документов - до 30 рабочих дней;- на портале - 30 минут с момента поступления электронного запроса в информационных системах;- максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов в госкорпорации - 15 минут;- максимально допустимое время обслуживания в госкорпорации - 30 минут.

Результат предоставления госуслуги предусмотрен в форме электронного документа или бумажного.

На портале информация о назначении пенсионной выплаты по возрасту направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица ведомства.

Бумажный вариант выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность при личном посещении подразделения на основании расписки о приеме соответствующих документов.

Госкорпорация информирует заявителя о принятом решении посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон.

Как отмечается, эта услуга оказывается бесплатно.

Какие документы нужно предъявить

Для назначения пенсии по возрасту необходимо предъявить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, удостоверение оралмана до получения гражданства РК);- справка о суммах дохода, выплаченных физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносов, а для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, - документ о доходах, выданный органом государственных доходов. В случае ликвидации организации (предприятия) представляется архивная справка с указанием сведений о доходе или электронная копия архивного документа, удостоверенная электронной цифровой подписью уполномоченного работника государственного архива или ведомственного архива.

В случае невозможности представления архивного документа о среднемесячном доходе, размер среднемесячного дохода устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд. Лицами, работавшими в российских организациях комплекса "Байконур", представляется справка работодателя о доходах, выплаченных в валюте Российской Федерации (при наличии).

- документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя: трудовая книжка; справки архивных учреждений, электронные копии архивных документов, удостоверенные электронной цифровой подписью уполномоченного работника государственного архива или ведомственного архива, или с места работы при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений.

В зависимости от наличия представляются следующие документы:документ об образовании; военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны; свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);справка о реабилитации, выданная органами прокуратуры; справка военного комиссариата об участии в боевых действиях; решение суда, подтверждающее факт осуществления и период ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, ребенком-инвалидом в возрасте до шестнадцати лет; документ, подтверждающий проживание за границей супруги (супруга) работника бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан, международной организации; документ, подтверждающий проживание супруги (супруга) военнослужащего, сотрудника специального государственного органа в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности; документ, подтверждающий трудовую деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в РК в целях постоянного проживания на исторической родине.

Для подтверждения ухода неработающей матери за малолетними детьми представляется один из следующих документов (в зависимости от их наличия): документ, удостоверяющий личность детей; свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии) детей; аттестат об окончании среднего учебного заведения детей; диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей; свидетельство о смерти детей (или актовая запись о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния); документ, подтверждающий прохождение воинской службы на детей;

- свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии родителя/опекуна).

В случае назначения пенсионных выплат по возрасту женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) 5 и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, дополнительно представляются свидетельства о рождении детей (или актовая запись о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния) и документы, подтверждающие факт воспитания детей до восьми лет.

К документам, подтверждающим факт воспитания детей до восьми лет (в зависимости от их наличия), относятся:1) документы, удостоверяющие личность детей;2) свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии)детей;3) документ об обучении в учебном заведении детей;4) свидетельство о смерти детей (выписка из актовой записи о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданная органом записи актов гражданского состояния);5) военный билет;6) решение суда об установлении факта воспитания, усыновления (удочерения) ребенка (детей).

В случае назначения пенсионных выплат по возрасту лицу, проживавшему в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска, дополнительно представляется документ, подтверждающий факт проживания в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года в течение 5 лет.

По каким причинам могут отказать в назначении пенсии

В назначении пенсии по следующим основаниям:- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;- несоответствие заявителя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги.

В случае устранения указанных причин отказа можно повторно обратиться для получения госуслуги.

Назначение базовой государственной пенсии, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий происходит по аналогичному алгоритму.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (6 января).

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