Кадыров: Теперь мы с Трампом в чем-то похожи

Если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость - Кадыров.

На фоне беспорядков в США глава Марк Цукерберг заявил, что Дональду Трампу опасно писать в соцсетях и его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы на неопределенный срок. Рамзан Кадыров прокомментировал это, вспомнив блокировку его аккаунтов, передает zakon.kz.

Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы. Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы... - написал Кадыров в своем telegram-канале.

По мнению Цукерберга, "события последних 24 часов показали", что Трамп "намерен воспользоваться оставшимся временем пребывания на посту, чтобы мешать мирной и законной передаче полномочий" избранному президенту Джозефу Байдену. Twitter также запрещал Трампу делать публикации минимум на 12 часов.

Что касается главы Чечни Рамзана Кадырова, то власти США ввели санкции в его отношении в декабре 2017 года. Он был включен в санкционный список, составленный в соответствии с "законом Магнитского". Введение санкций Минфин США объяснил тем, что власти США считают Кадырова ответственным за "убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека", пишет РБК.

Через несколько дней после этого аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook заблокировали.

Затем в 2020 году аккаунты Кадырова снова заблокировали. Блокировку в Facebook объяснили соблюдением тех же санкций, которые США ввели против главы Чечни в 2017 году.

Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, также, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами, — заявил представитель Facebook.

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