Токаев подписал поправки, определяющие порядок дистанционного обучения

Кроме того, усиливается ответственность авторов и экспертизы учебников.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, закон определяет порядок проведения дистанционного обучения.

Также вносятся отдельные нормы, обеспечивающие подготовку учебников, в том числе создающие эффективную систему мониторинга их качества и усиливающие ответственность авторов.

Кроме того, внесены поправки, направленные на размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей, в пределах объемов бюджетных средств, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Внесены нормы, направленные на распространение в государственных внешкольных организациях дополнительного образования и колледжах процедуры организации питания, применяемой в государственных школах, детсадах.

Определены компетенции уполномоченного органа по утверждению перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу или ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях.

Вместе с тем предусмотрена замена процедуры нострификации документов на признание документов об образовании, что позволит признавать полученное зарубежное образование и квалификацию без установления эквивалентности диплома.

Кроме того, усиливается ответственность авторов и экспертизы учебников, вводится мониторинг по определению учебных достижений учащихся, а также аттестация всех дошкольных организаций, школ и колледжей один раз в пять лет.

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