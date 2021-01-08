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Массовый сбой в работе Интернета произошел в Алматы

Фото: kompiu-pomosch.com 8 января 2021, 17:59

Пользователи жаловались на периодическое отключение Интернета или низкую скорость.

Сбой в работе Интернета наблюдался в Алматы днем 8 января, передает zakon.kz.

Пользователи жаловались на периодическое отключение Интернета или низкую скорость.

Как выяснилось, проблема возникла у национального оператора связи АО "Казахтелеком".

По техническим причинам был ограничен ряд сервисов, работающих по статическим адресам через магистральный узел в городе Алматы. Данный вопрос решен в настоящее время, идет проверка восстановления сервисов, - говорится в сообщении пресс-службы "Казахтелекома".

Отмечается, что физические лица получают услуги в штатном режиме.

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